Хаддад Майя победила Наварро и сыграет с Рыбакиной в полуфинале турнира в Страсбурге
Бразильянка Беатрис Хаддад Майя вышла в полуфинал турнира в Страсбурге.
В четвертьфинале 23-я ракетка мира обыграла американку Эмму Наварро (9-я ракетка мира) со счетом 3:6, 7:6 (7:3), 6:2. Матч длился 3 часа 4 минуты.
Хаддад Майя за выход в финал встретится с Еленой Рыбакиной (Казахстан, 4).
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 9) — Эмма Наварро (США, 2) — 3:6, 7:6 (7:3), 6:2
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