Фрех обыграла Хаддад Майю и вышла в четвертьфинал турнира в Ухани

Читать «СЭ» в

Польская теннисистка Магдалена Фрех в третьем круге турнира в Ухани обыграла бразильянку Беатрис Хаддад Майю со счетом 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. На счету 26-летней польки 3 эйса и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

В четвертьфинале Фрех встретится с Ариной Соболенко из Белоруссии.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Wuhan Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Магдалена Фрех (Польша) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 9) — 6:3, 6:2