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Сегодня, 15:39

Александрова вышла во второй круг турнира в Берлине

Алина Савинова
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Екатерина Александрова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Екатерина Александрова в двух сетах победила представительницу Бразилии Беатрис Хаддад Майю в первом круге турнира в Берлине — 6:4, 6:4.

Спортсменки провели на корте 1 час 26 минут. Россиянка 6 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету бразильской теннисистки 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

В следующем круге Александрова сыграет против американки Коко Гауфф.

Берлин (Германия)

Турнир WTA ecotrans Ladies Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 6:4, 6:4

Теннис
Екатерина Александрова
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