Грузинская теннисистка считает, что из тенниса может уйти половина игроков

Грузинка Софья Шапатава рассказала о разнице в доходах ведущих теннисистов и игроков, не входящих в топ-100. Она занимает 371-е место в рейтинге WTA. Ранее из-за пандемии коронавируса сезон был прерван до 13 июля,

— Эта проблема никуда не исчезнет, — приводит слова теннисистки gotennis со ссылкой на СNN. — Я боюсь того, что случится в ближайшие два-три месяца. Различия между игроками с высоким и низким рейтингом заложена в систему, и она огромна. Мы знаем, на что идём, но речь идёт не о спорте, а о жизни.

В топ-50 в обоих рейтингах входит всего 100 спортсменов, но всего в мировой классификации их более трех тысяч. Если половина теннисистов уйдет из-за кризиса, сомневаюсь, что теннис выживет. Конечно, крупные турниры продают много билетов, но есть и более мелкие соревнования. И здесь дело не только в теннисистах, но и в судьях, организаторах. Все они приносят деньги федерациям.

Топ-игроки необходимы для продвижения тенниса, однако есть еще 96,5% спортсменов, на которых он строится. Они тоже важны для всего спорта.