Гречанка Саккари вышла в финал турнира в Санкт-Петербурге
Теннисистка Мария Саккари из Греции вышла в финал турнира в Санкт-Петербурге. В полуфинале она одолела в трех сетах Ирину-Камелию Бегу из Румынии- 6:4, 6:7, 6:4.
Второй финалист определится по результата матча Елена Остапенко (Латвия) — Анетт Контавейт (Эстония).
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 703 580 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Мария Саккари (Греция, 1) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 6:4, 6:7 (4:7), 6:4
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