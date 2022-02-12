Гречанка Саккари вышла в финал турнира в Санкт-Петербурге

Теннисистка Мария Саккари из Греции вышла в финал турнира в Санкт-Петербурге. В полуфинале она одолела в трех сетах Ирину-Камелию Бегу из Румынии- 6:4, 6:7, 6:4.

Второй финалист определится по результата матча Елена Остапенко (Латвия) — Анетт Контавейт (Эстония).

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 703 580 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Мария Саккари (Греция, 1) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 6:4, 6:7 (4:7), 6:4