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Сегодня, 08:21

Грачева впервые выступит под флагом Франции 25 июня на турнире в Бад-Хомбурге

Ана Горшкова
Корреспондент
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Варвара Грачева.
Фото Global Look Press

Теннисистка Варвара Грачева по согласованию с WTA, с 25 июня будет выступать под флагом Франции, сообщает Tennis Plus.

По данным источника, она заявлена на травяной турнир WTA 250 в немецком Бад-Хомбурге под французским флагом.

5 июня стало известно, что Грачева получила французское гражданство. 22-летняя спортсменка с 2016 года тренируется в Каннах. Ранее она заявила, что приняла решение о смене гражданства еще до пандемиии.

Турнир в Бад-Хомбурге пройдет с 25 июня по 1 июля.

Варвара Грачева. Российская теннисистка Грачева перешла под флаг Франции. Что ей это дает?

Источник: Tennis Plus
Теннис
Варвара Грачева
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