Грачева впервые выступит под флагом Франции 25 июня на турнире в Бад-Хомбурге

Теннисистка Варвара Грачева по согласованию с WTA, с 25 июня будет выступать под флагом Франции, сообщает Tennis Plus.

По данным источника, она заявлена на травяной турнир WTA 250 в немецком Бад-Хомбурге под французским флагом.

5 июня стало известно, что Грачева получила французское гражданство. 22-летняя спортсменка с 2016 года тренируется в Каннах. Ранее она заявила, что приняла решение о смене гражданства еще до пандемиии.

Турнир в Бад-Хомбурге пройдет с 25 июня по 1 июля.