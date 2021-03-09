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Грачева уступила Ковинчич в первом раунде турнира в Гвадалахаре

03:30

Черногорская теннисистка Данка Ковинчич победила россиянку Варвару Грачеву (6:3, 4:6, 7:5) в матче первого раунда турнира WTA в Гвадалахаре (Мексика). Матч продолжался два часа и 25 минут.

Во втором раунде черногорка с американской теннисисткой Лорен Дэвис.

WTA

Гвадалахара (Мексика)

Данка Ковинчич (Черногория, 6) — Варвара Грачева (Россия) — 6:3, 4:6, 7:5

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