Грачева сыграет с Энн Ли на турнире в Тенерифе в случае победы над Соррибес Тормо

Американская теннисистка Энн Ли победила испанку Нурию Парризас-Диас (2:6, 6:4, 6:1) в первом раунде турнира WTA в Тенерифе (Испания).

Во втором раунде соперницей Ли станет победительница пары Варвара Грачева (Россия) — Сара Соррибес Тормо (Испания).

Тенерифе (Испания)

Турнир WTA Tenerife Ladies Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Энн Ли (США) — Нурия Парризас-Диас (Испания, WC) — 2:6, 6:4, 6:1