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Грачева сыграет с Энн Ли на турнире в Тенерифе в случае победы над Соррибес Тормо

17:28
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Американская теннисистка Энн Ли победила испанку Нурию Парризас-Диас (2:6, 6:4, 6:1) в первом раунде турнира WTA в Тенерифе (Испания).

Во втором раунде соперницей Ли станет победительница пары Варвара Грачева (Россия) — Сара Соррибес Тормо (Испания).

Тенерифе (Испания)

Турнир WTA Tenerife Ladies Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Энн Ли (США) — Нурия Парризас-Диас (Испания, WC) — 2:6, 6:4, 6:1

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Евгений Петров все материалы автора
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