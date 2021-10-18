Грачева сыграет с Энн Ли на турнире в Тенерифе в случае победы над Соррибес Тормо
17:28
Американская теннисистка Энн Ли победила испанку Нурию Парризас-Диас (2:6, 6:4, 6:1) в первом раунде турнира WTA в Тенерифе (Испания).
Во втором раунде соперницей Ли станет победительница пары Варвара Грачева (Россия) — Сара Соррибес Тормо (Испания).
Тенерифе (Испания)
Турнир WTA Tenerife Ladies Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Энн Ли (США) — Нурия Парризас-Диас (Испания, WC) — 2:6, 6:4, 6:1
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