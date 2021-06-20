Грачева проиграла Синяковой на старте турнира WTA в Германии

Российская теннисистка Варвара Грачева не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Германии.

В первом круге она уступила Катержине Синяковой из Чехии со счетом 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Катержина Синякова (Чехия) — Варвара Грачева (Россия) — 6:3, 6:2