Грачева вышла в финал турнира в Остине, где сыграет с украинкой Костюк
Российская теннисистка Варвара Грачева в полуфинале турнира в Остине обыграла американку Кэти Волынец со счетом 6:4, 5:7, 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 26 минут. На счету 22-летней россиянки 3 двойные ошибки и 9 реализованных брейк-пойнтов из 13.
В финале турнира Грачева встретится с украинской теннисисткой Мартой Костюк.
Остин (США)
Турнир WTA ATX Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Варвара Грачева (Россия) — Кэти Волынец (США) — 6:4, 5:7, 6:4
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