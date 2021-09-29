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Грачева победила Цуренко и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Казахстане

09:43
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Российская теннисистка Варвара Грачева вышла в четвертьфинал турнира WTA в Казахстане.

Во втором круге она победила Лесю Цуренко с Украины со счетом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.

В следующем раунде Грачева сыграет с победительницей матча Анна-Лена Фридзам (Германия) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия).

Нур-Султан (Казахстан)

Турнир WTA Astana Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Варвара Грачева (Россия, 7) — Леся Цуренко (Украина, Q) — 6:2, 6:4

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Екатерина Савостина все материалы автора

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