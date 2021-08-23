Грачева обыграла Зиданшек и вышла во второй круг турнира в Чикаго
01:47
Российская теннисистка Варвара Грачева в первом круге турнира в Чикаго обыграла Тамару Зиданшек из Словакии со счетом 6:3, 1:6, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 45 минут. Россиянка сделала 5 эйсов и 5 двойных ошибок, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 6.
Чикаго (США)
Турнир WTA WTA Chicago Women's Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Варвара Грачева (Россия) — Тамара Зиданшек (Словакия, 4) — 6:3, 1:6, 6:2
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