Грачева обыграла Кучову на старте турнира в Лионе

Российская теннисистка Варвара Грачева прошла во второй круг турнира WTA в Лионе.

В первом раунде она победила Кристину Кучову из Словакии со счетом 7:6 (7:0), 7:6 (7:2). Игра продолжалась 2 часа 20 минут.

В следующем круге Грачева сыграет с победительницей матча Вера Звонарева (Россия) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия).

Лион (Франция)

Турнир WTA Open 6eme Sens Metropole de Lyon

Призовой фонд 239 477 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Варвара Грачева (Россия) — Кристина Кучова (Словакия) — 7:6 (7:0), 7:6 (7:2)