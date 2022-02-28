Грачева обыграла Кучову на старте турнира в Лионе
Российская теннисистка Варвара Грачева прошла во второй круг турнира WTA в Лионе.
В первом раунде она победила Кристину Кучову из Словакии со счетом 7:6 (7:0), 7:6 (7:2). Игра продолжалась 2 часа 20 минут.
В следующем круге Грачева сыграет с победительницей матча Вера Звонарева (Россия) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия).
Лион (Франция)
Турнир WTA Open 6eme Sens Metropole de Lyon
Призовой фонд 239 477 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Варвара Грачева (Россия) — Кристина Кучова (Словакия) — 7:6 (7:0), 7:6 (7:2)
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