Грачева не смогла пробиться в основную сетку турнира в Мериде

Российская теннисистка Варвара Грачева в финале квалификации турнира в Мериде (Мексика) уступила австралийке Кимберли Биррелл со счетом 3:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. На счету 22-летнего россиянина 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.

Таким образом, Грачева не смогла пробиться в основную сетку турнира. Также эту стадию не смогла преодолеть Эрика Андреева, Элина Аванесян прошла квалификацию.