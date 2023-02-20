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Сегодня, 01:48

Грачева не смогла пробиться в основную сетку турнира в Мериде

Сергей Разин
корреспондент
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Российская теннисистка Варвара Грачева в финале квалификации турнира в Мериде (Мексика) уступила австралийке Кимберли Биррелл со счетом 3:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. На счету 22-летнего россиянина 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.

Таким образом, Грачева не смогла пробиться в основную сетку турнира. Также эту стадию не смогла преодолеть Эрика Андреева, Элина Аванесян прошла квалификацию.

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