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Грачева и Самсонова сыграют друг с другом в финале квалификации турнира в Майами

23:53

Российские теннисистки Варвара Грачева и Людмила Самсонова вышли в заключительный раунд квалификации турнира WTA в Майами (США). Путевку в основную сетку они разыграют в матче друг с другом.

В полуфинале квалификации Грачева победила канадку Габриэлу Дабровски (7:5, 6:2). Самсонова прошла дальше благодаря отказу ее соперницы Моники Никулеску при счете 2:6, 4:0.

Матч Грачева — Самсонова состоится 23 марта.

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