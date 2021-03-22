Грачева и Самсонова сыграют друг с другом в финале квалификации турнира в Майами

Российские теннисистки Варвара Грачева и Людмила Самсонова вышли в заключительный раунд квалификации турнира WTA в Майами (США). Путевку в основную сетку они разыграют в матче друг с другом.

В полуфинале квалификации Грачева победила канадку Габриэлу Дабровски (7:5, 6:2). Самсонова прошла дальше благодаря отказу ее соперницы Моники Никулеску при счете 2:6, 4:0.

Матч Грачева — Самсонова состоится 23 марта.