Голубич выиграла турнир WTA впервые с 2016 года
Швейцарская теннисистка Виктория Голубич стала чемпионкой турнира WTA 250 в Цзюцзяне.
В решающем матче 32-летняя спортсменка за 1 час 52 минуты обыграла представительницу Словакии Ребекку Шрамкову — 6:3, 7:5.
Голубич завоевала второй титул в карьере. При этом в последний раз она выигрывала турнир в 2016 году, когда стала победительницей соревнования в Гштаде.
Цзюцзян (Китай)
Турнир WTA Jiangxi Open
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Виктория Голубич (Швейцария) — Ребекка Шрамкова (Словакия, 2) — 6:3, 7:5
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