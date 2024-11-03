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Сегодня, 14:00

Голубич выиграла турнир WTA впервые с 2016 года

Алина Савинова
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Швейцарская теннисистка Виктория Голубич стала чемпионкой турнира WTA 250 в Цзюцзяне.

В решающем матче 32-летняя спортсменка за 1 час 52 минуты обыграла представительницу Словакии Ребекку Шрамкову — 6:3, 7:5.

Голубич завоевала второй титул в карьере. При этом в последний раз она выигрывала турнир в 2016 году, когда стала победительницей соревнования в Гштаде.

Цзюцзян (Китай)

Турнир WTA Jiangxi Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Виктория Голубич (Швейцария) — Ребекка Шрамкова (Словакия, 2) — 6:3, 7:5

Теннис
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