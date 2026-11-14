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Го Ханьюй и Младенович спасли шесть матчболов в двух матчах Итогового турнира WTA

Дмитрий Сомов

Китаянка Го Ханьюй и француженка Кристина Младенович вышли в полуфинал парного Итогового турнира WTA в Индиан-Уэллсе, отыграв шесть матчболов в двух победных матчах группового этапа. Последние два шанса соперниц они спасли в игре с бельгийкой Элизе Мертенс и китаянкой Чжан Шуай — 6:7 (4:7), 6:3, 12:10.

В заключительной игре группы Мертенс и Чжан Шуай имели два матчбола на решающем тай-брейке, однако не воспользовались ими. Победа позволила Го и Младенович занять второе место в группе с двумя выигрышами и одним поражением.

В первом матче на турнире дуэт Го и Младенович отыграл еще четыре матчбола против китаянки Се Шувэй и латвийки Елены Остапенко. Тогда китаянка и француженка уступали на матч-тай-брейке 2:8, но сумели победить — 3:6, 6:1, 12:10. Таким образом, обе победы на групповом этапе были одержаны после спасенных матчболов.

За выход в финал Го и Младенович сыграют с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини, которые выиграли все три групповых матча.

Го впервые участвует в Итоговом турнире, а Младенович дважды становилась его чемпионкой — в 2018 и 2019 годах. В 2026-м китаянка и француженка вместе выиграли Уимблдон и турнир в Окленде.

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