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Сегодня, 06:48

Панова победила в финале турнира в Аделаиде в парном разряде

Даниил Аршавский
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Российская теннисистка Александра Панова и представительница Китая Го Ханьюй одержали победу в финале парного турнира в Аделаиде.

Спортсменки в двух сетах переиграли Беатрис Хаддад Майю из Бразилии и немку Лауру Зигемунд со счетом 7:5, 6:4.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Го Ханьюй/Александра Панова (Китай/Россия) — Беатрис Хаддад Майя/Лаура Зигемунд (Бразилия/Германия) — 7:5, 6:4

Теннис
Беатрис Хаддад Майя
Лаура Зигемунд
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