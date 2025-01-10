Панова победила в финале турнира в Аделаиде в парном разряде

Российская теннисистка Александра Панова и представительница Китая Го Ханьюй одержали победу в финале парного турнира в Аделаиде.

Спортсменки в двух сетах переиграли Беатрис Хаддад Майю из Бразилии и немку Лауру Зигемунд со счетом 7:5, 6:4.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Го Ханьюй/Александра Панова (Китай/Россия) — Беатрис Хаддад Майя/Лаура Зигемунд (Бразилия/Германия) — 7:5, 6:4