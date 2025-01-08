Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 11:54

Панова и Ханьюй прошли в полуфинал турнира в Аделаиде

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская теннисистка Александра Панова и китаянка Гуо Ханью победили Мари Бузкову из Чехии и Бетани Маттек-Сэндс из США в четвертьфинале парного турнира в Аделаиде.

Встреча длилась 1 час 55 минут и завершилась победой в пользу пары из России и Китая. Победители совершили 2 подачи навылет, допустив при этом 3 двойные ошибки. Они реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. Их соперницы сделали 2 эйса при 2 двойных ошибках и реализовали 3 брейк-пойнта из 8.

За место в полуфинале турнира в Австралии Панова и Ханью поборются с местной теннисисткой Эллен Перес и чешкой Катержиной Синяковой или с Тимеа Бабош из Венгрии и Николь Меликар из США.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Го Ханьюй/Александра Панова (Китай/Россия) — Мария Боузкова/Бетани Маттек-Сэндз (Чехия/США) — 7:5, 7:5

Теннис
Читайте также
Трюдо отверг предложение Трампа о становлении Канады 51-м штатом США
Владелец «Вашингтона» Леонсис рассказал о первой встрече с Овечкиным
Жозе отказывается уходить, вундеркинд из Аргентины требует больше денег, клуб обнародовал планы на будущее. Что происходит в «Спартаке»
Депутат Чаплин пообещал четыре индексации пенсий в течение двух лет
Резиденция Камалы Харрис оказалась в зоне эвакуации из-за лесных пожаров
Чемпионка мира Фрайтаг вместо призовых за победу получила шампунь и полотенце
Популярное видео
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Вероника Кудерметова обыграла Осорио во втором круге турнира в Хобарте

Данилина и Хромачева без борьбы прошли в полуфинал турнира в Аделаиде

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости