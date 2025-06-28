Теннис
28 июня, 14:01

Панова стала победительницей парного турнира в Бад-Хомбурге

Алина Савинова
Александра Панова и китаянка Го Ханьюй.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Александра Панова и китаянка Го Ханьюй выиграли парный турнир в Бад-Хомбурге.

В финале соревнований они победили украинку Людмилу Киченок и Эллен Перес из Австралии со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 10:5.

Встреча длилась 1 час 48 минут. Российско-китайский дуэт 2 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из одного возможного. На счету их соперниц 3 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

Для 36-летней Пановой этот титул стал 11-м в парном разряде в карьере и вторым в нынешнем сезоне. В январе вместе с Го Ханьюй она стала чемпионкой турнира в Аделаиде.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Финал

Го Ханьюй/Александра Панова (Китай/Россия) — Людмила Киченок/Эллен Перес (Украина/Австралия, 2) — 4:6, 7:6 (7:4), 10:5

