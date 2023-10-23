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Сегодня, 15:49

Глава WTA опроверг информацию о возможном банкротстве организации

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон опроверг заявление вице-президента Федерации тенниса Казахстана Юрия Польского о том, что организация близится к банкротству.

По словам Польского, в ближайшие 2-3 года WTA может стать банкротом из-за низкой посещаемости турниров.

«Организация находится в прочном финансовом состоянии, слияние с АТР не планируется. Мы с воодушевлением смотрим в будущее и продолжим развивать и расширять женский теннис», — приводит РИА «Новости» слова Саймона.

По словам главы WTA, в течение следующих 10 лет компенсационные затраты для теннисисток повысятся на 400 миллионов долларов.

Источник: РИА Новости
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