Глава WTA Стив Саймон прокомментировал решение не приостанавливать турниры из-за коронавируса.

Ранее ATP и ITF отменили все соревнования до 20 апреля.

— Мы не собираемся спешить и отменять полсезона, — цитирует Саймона New York Times. — Мы хотим по возможности провести эти турниры. Хотим, чтобы теннисистки играли, зарабатывали деньги и очки.

Нельзя сказать, что опасности нет, но приятно знать, что до «Ролан Гаррос» еще много времени. Я надеюсь, что к тому моменту мы уже придем к новой норме и турнир состоится.