Исполнительный директор WTA Стив Саймон обратился к болельщикам в связи с приостановкой теннисного сезона из-за пандемии коронавируса.

WTA, ATP и ITF продлили паузу турниров до 7 июня.

— Как вы, вероятно, знаете, из-за пандемии коронавируса профессиональный теннисный сезон был приостановлен до 7 июня, — приводит слова Саймона официальный сайт WTA. — Это непростое решение, но это правильный курс действий. Турниры возобновятся только после того, как соответствующие органы власти и общественное здравоохранение сделают заявление, что это безопасно.

С учетом того, что спортсмены родом из более чем 80 стран и регионов, а соревновательный сезон охватывает шесть континентов, приверженность WTA в преодолении этого глобального кризиса является высшим приоритетом. Нет ничего более важного, чем благополучие всех в нашей семье WTA.