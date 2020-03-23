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Глава WTA — о приостановке турниров: «Это непростое решение, но это правильный курс действий»

09:58
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Исполнительный директор WTA Стив Саймон обратился к болельщикам в связи с приостановкой теннисного сезона из-за пандемии коронавируса.

WTA, ATP и ITF продлили паузу турниров до 7 июня.

— Как вы, вероятно, знаете, из-за пандемии коронавируса профессиональный теннисный сезон был приостановлен до 7 июня, — приводит слова Саймона официальный сайт WTA. — Это непростое решение, но это правильный курс действий. Турниры возобновятся только после того, как соответствующие органы власти и общественное здравоохранение сделают заявление, что это безопасно.

С учетом того, что спортсмены родом из более чем 80 стран и регионов, а соревновательный сезон охватывает шесть континентов, приверженность WTA в преодолении этого глобального кризиса является высшим приоритетом. Нет ничего более важного, чем благополучие всех в нашей семье WTA.

Тем временем мы сделаем все возможное, чтобы держать вас в курсе событий. Будьте в безопасности и спасибо за вашу поддержку и понимание. Именно благодаря вам теннис является ведущим мировым видом спорта среди женщин. Мы с нетерпением ждем возможности вернуться в ближайшее время.

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