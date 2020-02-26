Глава ОКР Поздняков считает, что у Шараповой была блестящая карьера

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал карьеру российской теннисистки Марии Шараповой блестящей. Ранее спортсменка объявила о прекращении выступлений.

— Могу сказать только слова безусловной благодарности Марии за ее блестящую спортивную карьеру, за то, что она сделала для олимпийского движения, — цитирует Позднякова ТАСС. — Шарапова является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, была удостоена чести быть знаменосцем олимпийской команды, и об этом всегда будут помнить болельщики российского тенниса да и всего российского спорта. Мы рады, что нам удалось в свое время сотрудничать с этой спортсменкой, и желаем ей всего самого лучшего по окончании карьеры.

32-летняя спортсменка приняла решение из-за постоянных травм, которые мешали ей вернуться к прежней форме после дисквалификации из-за мельдония.

7 марта 2016 года Шарапова на экстренной пресс-конференции объявила о применении допинга. Положительный результат дала допинг-проба, которая была взята 26 января в Мельбурне. По ее словам, она принимала мельдоний исключительно в терапевтических целях.

В июне 2016 года она была дисквалифицирована на два года. После апелляции срок был сокращен до 15 месяцев. В апреле 2017 года Шарапова впервые после окончания дисквалификации приняла участие в турнире WTA.

Последний турнир, в котором теннисистка приняла участие был Australian Open. Шарапова потерпела поражение от хорватской теннисистки Донны Векич в первом круге соревнований.

Шарапова — победительница 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), победительница Итогового чемпионата WTA (2004) в одиночном разряде, обладательница Кубка Федерации (2008) и финалистка соревнований (2015), также она серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.