Глава АТР Андреа Гауденци отреагировал на информацию о том, что китайская теннисистка Шуай Пэн перестала выходить на связь.

«Для нас нет ничего важнее безопасности теннисного сообщества. Мы были глубоко обеспокоены неопределенностью, связанной с непосредственной безопасностью и местонахождением игрока WTA Пэн Шуай. Нас обнадеживают недавние заверения, полученные WTA, в том, что она в безопасности и находится под присмотром, мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией. Также мы полностью поддерживаем призыв WTA к полному, справедливому и прозрачному расследованию по делу о сексуальном насилии в отношении Шуай», — приводит слова Гауденци пресс-служба ATP.

Ранее спортсменка обвинила бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли в насилии в социальной сети Weibo. Пост Шуай был удален через 20 минут и в сети был заблокирован поиск по фамилии теннисистки, а также по слову «теннис». После этого Шуай Пэн перестала выходить на связь

Затем президент WTA Стив Саймон сообщил, что, согласно нескольким источникам, Шуай находится в Пекине и не подвергается какому-либо насилию или угрозам, но он лично с ней не разговаривал.