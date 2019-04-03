Гергес проиграла во втором круге турнира в Чарльстоне

Немка Юлия Гергес не смогла выйти в третий круг турнира в Чарльстоне. В матче второго раунда она уступила американке Тэйлор Таунсенд - 4:6, 6:7 (0:7). Встреча продолжалась 1 час 45 минут.

В других матчах дня американка Джессика Пегула, представительница Хорватии Петра Мартич и Моника Пуиг из Пуэрто-Рико пробились в третий раунд соревнований.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Volvo Car Open

Призовой фонд 757 900 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Джессика Пегула (США) - Анастасия Севастова (Латвия, 4) - 6:4, 6:2

Тэйлор Таунсенд (США) - Юлия Гергес (Германия, 7) - 6:4, 7:6 (7:0)

Петра Мартич (Хорватия, 16) - Мэнди Минелла (Люксембург) - 6:3, 6:3

Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) - София Кенин (США, 13) - 6:4, 6:4