4 мая, 12:18

Гауфф: «Уезжаю из Мадрида с высоко поднятой головой и большой мотивацией»

Сергей Ярошенко

Четвертая ракетка мира Коко Гауфф подвела итоги турнира в Мадриде (Испания).

«Спасибо, Мадрид. Не на такой исход я надеялась, но есть чем гордиться. Уезжаю отсюда с высоко поднятой головой и большой мотивацией, чтобы работать еще усерднее, чтобы в следующий раз выступить лучше», — написала тенниситка в социальной сети.

В финале турнира 21-летняя американка уступила первой ракетке мира белоруске Арине Соболенко со счетом 3:6, 6:7.

