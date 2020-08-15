Гауфф вышла в полуфинал турнира в Лексингтоне
07:10
Американская теннисистка Кори Гауфф в четвертьфинале турнира в Лексингтоне обыграла Онс Жобер из Туниса со счетом 4:6, 6:4, 6:1.
Вчсреча продолжалась 1 час 59 минут. 16-летняя американка трижды подала навылет, сделала 11 двойных ошибок и взяла 9 брейк-пойнтов из 12.
В полуфинале Гауфф встретится с американкой Дженнифер Брэди.
Лексингтон (США)
Турнир WTA The Top Seed Open presented by Bluegrass Orthopaedics
Призовой фонд 202 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Кори Гауфф (США) — Онс Жабер (Тунис, 8) — 4:6, 6:4, 6:1
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