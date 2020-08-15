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Гауфф вышла в полуфинал турнира в Лексингтоне

07:10
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Американская теннисистка Кори Гауфф в четвертьфинале турнира в Лексингтоне обыграла Онс Жобер из Туниса со счетом 4:6, 6:4, 6:1.

Вчсреча продолжалась 1 час 59 минут. 16-летняя американка трижды подала навылет, сделала 11 двойных ошибок и взяла 9 брейк-пойнтов из 12.

В полуфинале Гауфф встретится с американкой Дженнифер Брэди.

Лексингтон (США)

Турнир WTA The Top Seed Open presented by Bluegrass Orthopaedics

Призовой фонд 202 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Кори Гауфф (США) — Онс Жабер (Тунис, 8) — 4:6, 6:4, 6:1

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