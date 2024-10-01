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Сегодня, 18:17

Гауфф вышла в четвертьфинал турнира в Пекине

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Американская теннисистка Коко Гауфф стала четвертьфиналисткой турнира в Пекине.

В четвертом круге американка прошла японку Наоми Осаку, которая из-за травмы отказалась продолжать матч при счете 6:3, 4:6 после второго сета.

В четвертьфинале Гауфф сыграет с украинкой Юлией Стародубцевой.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 955 610 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Коко Гауфф (США, 4) — Наоми Осака (Япония) — 3:6, 6:4 отказ 2-го игрока

Теннис
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