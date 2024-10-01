Гауфф вышла в четвертьфинал турнира в Пекине
Американская теннисистка Коко Гауфф стала четвертьфиналисткой турнира в Пекине.
В четвертом круге американка прошла японку Наоми Осаку, которая из-за травмы отказалась продолжать матч при счете 6:3, 4:6 после второго сета.
В четвертьфинале Гауфф сыграет с украинкой Юлией Стародубцевой.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 955 610 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Коко Гауфф (США, 4) — Наоми Осака (Япония) — 3:6, 6:4 отказ 2-го игрока
Новости