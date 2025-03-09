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Гауфф с 21-й двойной ошибкой обыграла Утидзиму и вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Сергей Разин
корреспондент

Американская теннисистка Коко Гауфф во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла японку Моюку Утидзиму со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 2 часа 35 минут. На счету 20-летней американки 4 эйса, 21 двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В третьем круге Гауфф встретится с Марией Саккари из Греции.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Коко Гауфф (США, 3) — Моюка Утидзима (Япония) — 6:4, 3:6, 7:6 (7:4)

Сонай Картал (Великобритания, LL) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 16) — 6:2, 6:1

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Кори Гауфф
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