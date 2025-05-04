Гауфф: «Ненавижу проигрывать, особенно в финале»

Американская теннисистка Коко Гауфф прокомментировала поражение в финале турнира в Мадриде против белоруски Арины Соболенко (3:6, 6:7 (3:7).

«Я ненавижу проигрывать, особенно в финале, потому что ты так близок к титулу. Этот матч был сложным, но я проигрываю здесь, чтобы побеждать на других турнирах. Это часть обучения и это мотивирует меня на будущее», — сказала Гауфф на пресс-конференции после матча.

26-летняя белоруска завоевала 20-й титул в карьере на уровне WTA в одиночном разряде и третий в нынешнем сезоне. В этом году она также выиграла турниры в Брисбене и Майами.