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16 мая 2025, 09:52

Гауфф — об игре с Чжэн Циньвэнь: «Эта победа особенная»

Сергей Ярошенко

Третья ракетка мира Кори Гауфф прокомментировала свою победу над китаянкой Чжэн Циньвэнь в полуфинале турнира в Риме (Италия).

«Эта победа особенная. Наконец-то выйти в финал — многое для меня значит. В особенности хочу поблагодарить зрителей, которые остались на трибунах до конца. Прекрасно понимаю, насколько поздно мы закончили. Искренне благодарна за поддержку, которую получила во время этого матча. В финале, возможно, все будет иначе, но это нормально. Спасибо всем за тепло сегодняшней ночи, теперь уже точно пора отдыхать», — сказала теннисистка в интервью на корте.

В финале 21-летняя американка сыграет против итальянки Ясмин Паолини. Матч состоится в субботу, 17 мая, и начнется в 13:00 по московскому времени.

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Теннис
Кори Гауфф
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