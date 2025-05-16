Гауфф — об игре с Чжэн Циньвэнь: «Эта победа особенная»

Третья ракетка мира Кори Гауфф прокомментировала свою победу над китаянкой Чжэн Циньвэнь в полуфинале турнира в Риме (Италия).

«Эта победа особенная. Наконец-то выйти в финал — многое для меня значит. В особенности хочу поблагодарить зрителей, которые остались на трибунах до конца. Прекрасно понимаю, насколько поздно мы закончили. Искренне благодарна за поддержку, которую получила во время этого матча. В финале, возможно, все будет иначе, но это нормально. Спасибо всем за тепло сегодняшней ночи, теперь уже точно пора отдыхать», — сказала теннисистка в интервью на корте.

В финале 21-летняя американка сыграет против итальянки Ясмин Паолини. Матч состоится в субботу, 17 мая, и начнется в 13:00 по московскому времени.