Гауфф вышла в четвертый круг «тысячника» в Риме
Американка Коко Гауфф вышла в четвертый круг турнира серии WTA 1000 в Риме.
3-я ракетка мира в третьем круге победила польку Магду Линетт — 7:5, 6:3. Матч длился 1 час 42 минуты.
Гауфф в четвертом круге встретится с победительницей встречи Эмма Радукану (Великобритания) — Вероника Кудерметова (Россия).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 6 911 032 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Коко Гауфф (США, 4) — Магда Линетт (Польша, 32) — 7:5, 6:3
