11 мая, 16:25

Гауфф вышла в четвертый круг «тысячника» в Риме

Руслан Минаев

Американка Коко Гауфф вышла в четвертый круг турнира серии WTA 1000 в Риме.

3-я ракетка мира в третьем круге победила польку Магду Линетт — 7:5, 6:3. Матч длился 1 час 42 минуты.

Гауфф в четвертом круге встретится с победительницей встречи Эмма Радукану (Великобритания) — Вероника Кудерметова (Россия).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Коко Гауфф (США, 4) — Магда Линетт (Польша, 32) — 7:5, 6:3

Теннис
Кори Гауфф
