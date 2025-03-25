Гауфф проиграла Линетт в четвертом круге «тысячника» в Майами
Американка Коко Гауфф не смогла выйти в четвертьфинал турнира серии WTA 1000 в Майами.
3-я ракетка мира в четвертом круге уступила польке Магде Линетт со счетом 4:6, 4:6. Матч длился 1 час 31 минуту.
34-я ракетка мира Линетт в следующем матче сыграет с итальянкой Ясмин Паолини.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Магда Линетт (Польша) — Коко Гауфф (США, 3) — 6:4, 6:4
