25 марта, 00:14

Гауфф проиграла Линетт в четвертом круге «тысячника» в Майами

Руслан Минаев

Американка Коко Гауфф не смогла выйти в четвертьфинал турнира серии WTA 1000 в Майами.

3-я ракетка мира в четвертом круге уступила польке Магде Линетт со счетом 4:6, 4:6. Матч длился 1 час 31 минуту.

34-я ракетка мира Линетт в следующем матче сыграет с итальянкой Ясмин Паолини.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Магда Линетт (Польша) — Коко Гауфф (США, 3) — 6:4, 6:4

