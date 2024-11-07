Крейчикова обыграла Гауфф и лишила Свентек шансов на выход в полуфинал Итогового турнира

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла в полуфинал Итогового турнира WTA в Эр-Рияде.

В матче 3-го тура групповой стадии чешка в двух сетах обыграла американку Коко Гауфф — 7:5, 6:4. Встреча длилась 1 час 44 минуты.

Благодаря этой победе Крейчикова, как и Гауфф, обеспечила себе место в полуфинале турнира. Полька Ига Свентек не смогла квалифицироваться в 1/2 финала нынешнего розыгрыша, заняв только третье место в «оранжевой группе».

Из «фиолетовой группы» в полуфинал Итогового турнира вышли первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и Чжэн Циньвэнь из Китая.

Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Турнир WTA WTA Finals Riyadh

Призовой фонд 15 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Оранжевая группа

Барбора Крейчикова (Чехия, 8) — Коко Гауфф (США, 3) — 7:5, 6:4