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Гауфф — о прошлогоднем поражении от Александровой на турнире в Берлине: «Не помню этого»

Алина Савинова
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Американская теннисистка Коко Гауфф заявила, что не помнит прошлогоднее поражение от россиянки Екатерины Александровой на турнире в Германии.

В четверг, 20 июня, Гауфф обыграла Александрову в матче второго круга соревнования в Берлине (7:6 (8:6), 6:2). В 2023-м спортсменки играли здесь друг против друга на этой же стадии — тогда встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу представительницы России.

«Я играла с ней здесь в прошлом году? Не помню. Да, я не помню тот матч, поэтому, разумеется, я о нем не думала. Но я стала другим игроком по сравнению с прошлым годом. Она сильная соперница, особенно на траве. Она всегда выигрывает пару титулов на траве, поэтому я знала, что сегодня будет тяжело», — приводит TheTennisLetter слова Гауфф.

В четвертьфинале турнира в Берлине этого года Гауфф встретится с победительницей пары Линда Носкова (Чехия) — Онс Жабер (Тунис, 8).

Теннис
Екатерина Александрова
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