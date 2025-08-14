Гауфф вышла в четвертьфинал «тысячника» в Цинциннати
Американка Коко Гауфф стала четвертьфиналисткой турнира серии WTA 1000 в Цинциннати.
В четвертом круге вторая ракетка мира победила итальянку Лючию Бронцетти со счетом 6:2, 6:4. Матч длился 1 час 20 минут.
Гауфф за выход в полуфинал сыграет с победительницей матча Ясмин Паолини (Италия) — Барбора Крейчикова (Чехия).
Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Коко Гауфф (США, 2) — Лючия Бронцетти (Италия) — 6:2, 6:4
