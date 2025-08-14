Гауфф вышла в четвертьфинал «тысячника» в Цинциннати

Американка Коко Гауфф стала четвертьфиналисткой турнира серии WTA 1000 в Цинциннати.

В четвертом круге вторая ракетка мира победила итальянку Лючию Бронцетти со счетом 6:2, 6:4. Матч длился 1 час 20 минут.

Гауфф за выход в полуфинал сыграет с победительницей матча Ясмин Паолини (Италия) — Барбора Крейчикова (Чехия).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Коко Гауфф (США, 2) — Лючия Бронцетти (Италия) — 6:2, 6:4