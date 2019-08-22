Гаспарян в паре с Никулеску вышла в финал турнира в Нью-Йорке

Россиянка Маргарита Гаспарян в паре с румынкой Моникой Никулеску пробилась в финал турнира в Нью-Йорке в парном разряде.

В полуфинальном матче они обыграли дуэт Сюко Аояма/Александра Крунич (Япония/Сербия) — 6:4, 4:6, 11:9. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.

Соперницами Гаспарян и Никулеску в финале станет пара Дарья Юрак (Хорватия)/Мария Хосе Мартинес Санчес (Испания).

Нью-Йорк (США)

Турнир WTA NYJTL Bronx Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Маргарита Гаспарян/Моника Никулеску (Россия/Румыния) — Сюко Аояма/Александра Крунич (Япония/Сербия) — 6:4, 4:6, 11:9