Гаспарян в паре с Никулеску вышла в финал турнира в Нью-Йорке
20:45
Россиянка Маргарита Гаспарян в паре с румынкой Моникой Никулеску пробилась в финал турнира в Нью-Йорке в парном разряде.
В полуфинальном матче они обыграли дуэт Сюко Аояма/Александра Крунич (Япония/Сербия) — 6:4, 4:6, 11:9. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.
Соперницами Гаспарян и Никулеску в финале станет пара Дарья Юрак (Хорватия)/Мария Хосе Мартинес Санчес (Испания).
Нью-Йорк (США)
Турнир WTA NYJTL Bronx Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Маргарита Гаспарян/Моника Никулеску (Россия/Румыния) — Сюко Аояма/Александра Крунич (Япония/Сербия) — 6:4, 4:6, 11:9