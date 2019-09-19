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Гаспарян в паре с Бегу не смогла пробиться в полуфинал турнира в Сеуле. Им помешали сестры Плишковы

12:46
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Российская теннисистка Маргарита Гаспарян в паре с Ириной-Камелией Бегу уступили чешкам Каролине и Кристине Плишковым в 1/4 финала турнира в Сеуле — 3:6, 3:6.

Соперницами сестер Плишковых в полуфинале турнира станут Лара Арруабаррена из Испании и немка Татьяна Мария.

Турнир WTA Korea Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Каролина Плишкова/Кристина Плишкова (Чехия) — Ирина-Камелия Бегу/Маргарита Гаспарян (Румыния/Россия, 3) — 6:3, 6:3

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