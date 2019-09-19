Гаспарян в паре с Бегу не смогла пробиться в полуфинал турнира в Сеуле. Им помешали сестры Плишковы
12:46
Российская теннисистка Маргарита Гаспарян в паре с Ириной-Камелией Бегу уступили чешкам Каролине и Кристине Плишковым в 1/4 финала турнира в Сеуле — 3:6, 3:6.
Соперницами сестер Плишковых в полуфинале турнира станут Лара Арруабаррена из Испании и немка Татьяна Мария.
Турнир WTA Korea Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Каролина Плишкова/Кристина Плишкова (Чехия) — Ирина-Камелия Бегу/Маргарита Гаспарян (Румыния/Россия, 3) — 6:3, 6:3