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Гаспарян уступила во втором круге турнира в Ташкенте

12:02
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Российская теннисистка Маргарита Гаспарян проиграла представительнице Данке Ковинич во втором круге турнира в Ташкенте — 5:7, 4:6.

Их встреча продолжалась 1 час 50 минут. В третьем круге Ковинич сыграет с победительницей пары Сорана Кырстя (Румыния) — Исалин Бонавантюр (Бельгия).

Турнир WTA Tashkent Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Данка Ковинич (Черногория) — Маргарита Гаспарян (Россия, 2) — 7:5, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/tashkent/2019/

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