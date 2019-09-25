Гаспарян уступила во втором круге турнира в Ташкенте

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян проиграла представительнице Данке Ковинич во втором круге турнира в Ташкенте — 5:7, 4:6.

Их встреча продолжалась 1 час 50 минут. В третьем круге Ковинич сыграет с победительницей пары Сорана Кырстя (Румыния) — Исалин Бонавантюр (Бельгия).

Турнир WTA Tashkent Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Данка Ковинич (Черногория) — Маргарита Гаспарян (Россия, 2) — 7:5, 6:4