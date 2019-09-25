Гаспарян уступила во втором круге турнира в Ташкенте
12:02
Российская теннисистка Маргарита Гаспарян проиграла представительнице Данке Ковинич во втором круге турнира в Ташкенте — 5:7, 4:6.
Их встреча продолжалась 1 час 50 минут. В третьем круге Ковинич сыграет с победительницей пары Сорана Кырстя (Румыния) — Исалин Бонавантюр (Бельгия).
Турнир WTA Tashkent Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Данка Ковинич (Черногория) — Маргарита Гаспарян (Россия, 2) — 7:5, 6:4
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