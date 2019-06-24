Гаспарян уступила Плишковой во втором круге турнира в Истборне

Россиянка Маргарита Гаспарян завершила выступления на турнире WTA в Истборне, уступив в двух сетах третьей ракетке мира чешке Каролине Плишковой​ – 3:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 8 минут.

В третьем круге 27-летняя Плишкова встретится с победительницей пары Маркета Вондроушова​ (Чехия) – Элисе Мертенс (Бельгия).

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Nature Valley International

Призовой фонд 933 612 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Каролина Плишкова (Чехия, 2) – Маргарита Гаспарян (Россия) – 6:3, 6:3