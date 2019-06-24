Гаспарян уступила Плишковой во втором круге турнира в Истборне

Россиянка Маргарита Гаспарян завершила выступления на турнире WTA в Истборне, уступив в двух сетах третьей ракетке мира чешке Каролине Плишковой – 3:6, 3:6.
Встреча продолжалась 1 час 8 минут.
В третьем круге 27-летняя Плишкова встретится с победительницей пары Маркета Вондроушова (Чехия) – Элисе Мертенс (Бельгия).
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Nature Valley International
Призовой фонд 933 612 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Каролина Плишкова (Чехия, 2) – Маргарита Гаспарян (Россия) – 6:3, 6:3
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