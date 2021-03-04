Гаспарян проиграла Младенович во втором круге турнира в Лионе
17:09
Российская теннисистка Маргарита Гаспарян в матче второго круга турнира в Лионе уступила француженке Кристине Младенович со счетом 4:6, 2:6.
Встреча продолжалась 1 час 20 минут. Россиянка сделала один эйс, совершила три двойные ошибки и реализовала один из двух брейк-пойнтов.
В четвертьфинале Младенович встретится с победительницей матча Штефани Фегеле (Швейцария) — Паула Бадоса (США).
Лион (Франция)
Турнир WTA Open 6eme Sens Metropole de Lyon
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Кристина Младенович (Франция, 4) — Маргарита Гаспарян (Россия, Q) — 6:4, 6:2
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