Гаспарян проиграла Младенович во втором круге турнира в Лионе

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян в матче второго круга турнира в Лионе уступила француженке Кристине Младенович со счетом 4:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. Россиянка сделала один эйс, совершила три двойные ошибки и реализовала один из двух брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Младенович встретится с победительницей матча Штефани Фегеле (Швейцария) — Паула Бадоса (США).

Лион (Франция)

Турнир WTA Open 6eme Sens Metropole de Lyon

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кристина Младенович (Франция, 4) — Маргарита Гаспарян (Россия, Q) — 6:4, 6:2