Гаспарян проиграла Миннен во втором круге турнира в Голландии

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян уступила представительнице Бельгии Грите Миннен в матче второго круга турнира WTA в Голландии - 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.
В третьем круге Миннен сыграет с победительницей пары Вероника Кудерметова (Россия) - Дестани Айява (Австралия).
Хертогенбос (Голландия)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Грит Миннен (Бельгия, Q) - Маргарита Гаспарян (Россия) - 6:4, 6:4
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