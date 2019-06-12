18:59 | Теннис — WTA

Гаспарян проиграла Миннен во втором круге турнира в Голландии

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Российская теннисистка Маргарита Гаспарян уступила представительнице Бельгии Грите Миннен в матче второго круга турнира WTA в Голландии - 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 25 минут. 

В третьем круге Миннен сыграет с победительницей пары Вероника Кудерметова (Россия) - Дестани Айява (Австралия). 

Хертогенбос (Голландия) 

Турнир WTA Libema Open 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, трава 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Грит Миннен (Бельгия, Q) - Маргарита Гаспарян (Россия) - 6:4, 6:4

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