Гаспарян проиграла Джорджи в первом круге турнира в Нью-Йорке

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян проиграла в первом круге турнира в Нью-Йорке итальянке Камиле Джорджи со счетом 3:6, 2:6. Во второй круг вышли немка Андреа Петкович и чешка Катержина Синякова.

Нью-Йорк (США)

Турнир WTA NYJTL Bronx Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Камила Джорджи (Италия) — Маргарита Гаспарян (Россия) — 6:3, 6:2

Андреа Петкович (Германия) — Чжан Шуай (Китай, 4) — 6:3, 6:4

Катержина Синякова (Чехия, 5) — Ван Яфань (Китай) — 6:3, 6:2