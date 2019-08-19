Гаспарян проиграла Джорджи в первом круге турнира в Нью-Йорке
20:03
Российская теннисистка Маргарита Гаспарян проиграла в первом круге турнира в Нью-Йорке итальянке Камиле Джорджи со счетом 3:6, 2:6. Во второй круг вышли немка Андреа Петкович и чешка Катержина Синякова.
Нью-Йорк (США)
Турнир WTA NYJTL Bronx Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Камила Джорджи (Италия) — Маргарита Гаспарян (Россия) — 6:3, 6:2
Андреа Петкович (Германия) — Чжан Шуай (Китай, 4) — 6:3, 6:4
Катержина Синякова (Чехия, 5) — Ван Яфань (Китай) — 6:3, 6:2