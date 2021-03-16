Гаспарян победила Младенович и вышла во второй круг турнира в Петербурге
21:29
Российская теннисистка Маргарита Гаспарян в первом круге турнира в Санкт-Петербурге обыграла француженку Кристину Младенович со счетом 6:7 (1:7), 6:1, 6:1.
Встреча продолжалась 2 часа 36 минут. Россиянка сделала 4 эйса, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 7 из 17 брейк-пойнтов.
Во втором круге Гаспарян встретится с Катериной Сиваковой из Чехии.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Маргарита Гаспарян (Россия, WC) — Кристина Младенович (Франция, 7) — 6:7 (1:7), 6:1, 6:1
3
Зачет
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