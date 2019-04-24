Россиянка Маргарита Гаспарян вышла в третий круг турнира WTA в Стамбуле, обыграв в трех сетах вторую сеяную соревнований румынку Михаэлу Бузарнеску.

Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.

В следующем раунде 24-летняя Гаспарян встретится с победительницей пары Тимеа Бабош (Венгрия) – Вероника Кудерметова (Россия).

В другой встрече дня чешка Барбора Стрыцова обыграла в трех сетах румынку Сорану Кирстя.

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Istanbul Cup

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Маргарита Гаспарян (Россия) – Михаэла Бузарнеску (Румыния, 2) – 1:6, 6:4, 7:5

Барбора Стрыцова (Чехия) – Сорана Кирстя (Румыния) – 6:2, 1:6, 6:3