Гаспарян обыграла Свитолину на старте турнира в Бирмингеме

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян успешно стартовала на турнире WTA в Бирмингеме, обыграв в трех сетах украинку Элину Свитолину.
Встреча продолжалась 1 час 55 минут.
Во втором круге 24-летняя Гаспарян встретится с победительницей пары Екатерина Александрова (Россия) – Петра Мартич (Хорватия).
Бирмингем (Великобритания)
Турнир WTA Nature Valley Classic
Призовой фонд 941 163 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Маргарита Гаспарян (Россия) – Элина Свитолина (Украина, 4) – 6:3, 3:6, 6:4
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