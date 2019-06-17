Гаспарян обыграла Свитолину на старте турнира в Бирмингеме

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян успешно стартовала на турнире WTA в Бирмингеме, обыграв в трех сетах украинку Элину Свитолину.

Встреча продолжалась 1 час 55 минут.

Во втором круге 24-летняя Гаспарян встретится с победительницей пары Екатерина Александрова (Россия) – Петра Мартич (Хорватия).

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Nature Valley Classic

Призовой фонд 941 163 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Маргарита Гаспарян (Россия) – Элина Свитолина (Украина, 4) – 6:3, 3:6, 6:4