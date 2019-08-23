Гаспарян и Никулеску уступили в финале турнира парного разряда в Нью-Йорке

Хорватка Дарья Юрак и испанка Мария Хосе Мартинес Санчес обыграли россиянку Маргариту Гаспарян и румынку Монику Никулеску (7:5, 2:6, 10:7) в финале турнира парного разряда в Нью-Йорке (США). Продолжительность встречи составила 1 час и 38 минут.

Нью-Йорк (США)

Турнир WTA NYJTL Bronx Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Дарья Юрак/Мария Хосе Мартинес Санчес (Хорватия/Испания, 3) — Маргарита Гаспарян/Моника Никулеску (Россия/Румыния) — 7:5, 2:6, 10:7