Гасанова обыграла Плишкову и вышла в третий круг турнира в Абу-Даби
12:15
Россиянка Анастасия Гасанова вышла в третий круг турнира в Абу-Даби, обыграв чешку Каролину Плишкову со счетом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась один час 17 минут.
За выход в четвертьфинал Гасанова поборется с испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Матч пройдет завтра утром.
Абу-Даби (ОАЭ)
Турнир WTA Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Гасанова (Россия, Q) — Каролина Плишкова (Чехия, 3) — 6:2, 6:4
Марта Костюк (Украина) — Си Сувэй (Тайвань) — 6:3, 6:7 (4:7), 6:3
Елена Рыбакина (Казахстан, 6) — Ван Сиюй (Китай) — 6:4, 6:4
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