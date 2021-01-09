Гасанова обыграла Плишкову и вышла в третий круг турнира в Абу-Даби

Россиянка Анастасия Гасанова вышла в третий круг турнира в Абу-Даби, обыграв чешку Каролину Плишкову со счетом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась один час 17 минут.

За выход в четвертьфинал Гасанова поборется с испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Матч пройдет завтра утром.

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Гасанова (Россия, Q) — Каролина Плишкова (Чехия, 3) — 6:2, 6:4

Марта Костюк (Украина) — Си Сувэй (Тайвань) — 6:3, 6:7 (4:7), 6:3

Елена Рыбакина (Казахстан, 6) — Ван Сиюй (Китай) — 6:4, 6:4