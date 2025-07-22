Россиянка Гасанова выбыла в первом круге турнира в Праге

Российская теннисистка Анастасия Гасанова, занимающая 249-е место в рейтинге WTA, проиграла чешке Линде Носковой в первом круге турнира в Праге.

Матч 2 часа 12 минут и завершился на тай-брейке — 7:6 (7:5), 7:6 (9:7) в пользу 23-й ракетки мира.

Соперницей Носковой во втором круге станет Элизабетта Коччаретто (Италия).

Прага (Чехия)

Турнир WTA Livesport Prague Open 2025

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Линда Носкова (Чехия, 1) — Анастасия Гасанова (Россия, Q) — 7:6 (7:5), 7:6 (9:7)